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07:34, 20 сентября 2024Путешествия

Россиянка описала отдых в Пятигорске за 100 тысяч фразой «конечно, можно потратить меньше»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Пятигорске и раскрыла траты на отдых. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, недельная поездка на популярный курорт Кавминвод с проживанием в хорошем отеле, спа-процедурами, ежедневным питанием в ресторанах, экскурсиями и развлечениями обошлась ей почти в 100 тысяч рублей.

«Конечно, можно потратить меньше. Я не экономила, потому что моя цель — найти хорошие места», — такой фразой описала свой опыт россиянка.

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Коновалова отметила, что неделя в мини-отеле с завтраками обошлась ей и ее спутнику примерно в 54 тысячи рублей на двоих, спа-процедуры — в 10 тысяч, питание — примерно в 18 тысяч, экскурсии — в 13 тысяч, транспорт — примерно в 2,5 тысячи и сувениры — не более чем в 2 тысячи рублей.

«Стоимость билетов на самолет в общие затраты включать не буду, так как цены на перелеты из разных регионов могут сильно отличаться. Скажу только, что мы летели из Петербурга и удачно купили авиабилеты всего по 8 тысяч рублей с человека, багаж включен», — добавила путешественница.

Ранее другая российская туристка отдохнула в Пятигорске и описала поездку фразой «никому не советую». Она пожаловалась на спальные районы города — в частности, на «убитые» дороги, «депрессивные» и опасные детские площадки.

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      Алина Черненко
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