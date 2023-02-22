Россиянка отдохнула в Пятигорске и описала поездку фразой «никому не советую»

Туристка отдохнула в Пятигорске и пожаловалась на убитые дороги и опасные детские площадки

Российская туристка отдохнула в Пятигорске и описала поездку фразой «никому не советую». Своим мнением россиянка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации заявила, что уже посещала Пятигорск несколько лет назад как организованный турист, а в этот раз решила отправиться туда с семьей на машине, чтобы увидеть как можно больше достопримечательностей. «Никому не советую повторять, больше всего проблем с поиском жилья», — добавила она.

Путешественница пожаловалась на спальные районы Пятигорска, в частности, на убитые дороги, «депрессивные» и опасные детские площадки. «Это страх, — написала она. — Не в укор городу или его жителям, но почему управа совершенно не хочет облагораживать и другие районы города? Это богатый регион, где комфорт нужно создавать не только для туристов, но и для жителей».

Читательница портала сообщила, что арендовала квартиру в Пятигорске за три недели до поездки. По ее словам, за сутки до прибытия владелец жилья отменил бронь и не вернул залог. «Пришлось впопыхах искать другую квартиру, и все они были очень далеко от центра», — пояснила туристка.

Россиянка рассказала, что со второй найденной ею квартирой тоже возникли проблемы. «Мы заплатили 2,5 тысячи рублей в сутки (хотя изначально договаривались на 1,9 тысячи), — указала она. — При получении ключей хозяин решил поднять стоимость, так как к нему обратились другие люди, готовые снять квартиру дороже, и он сказал, что не хочет упускать возможный заработок. Или платите, или ищите новое жилье».

Ранее в феврале российская туристка отдохнула в пансионате в Адлере и пожаловалась на низкий уровень сервиса и неоправданно высокие цены. Девушка отметила, что двухнедельная путевка на двоих обошлась ей в 97 тысяч рублей. При этом в стоимость тура не были включены лечебные процедуры, а только общая программа, осмотр врача, бассейн и трехразовое питание.

