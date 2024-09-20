Россиянка под видом соцработницы похитила у пенсионерки почти два миллиона рублей

В Подмосковье задержана женщина, которая похитила у пенсионерки 1,7 млн рублей

В Подмосковье задержана 28-летняя женщина из Ростовской области, которая под видом соцработницы похитила у 88-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантка арестована. Сейчас оперативники устанавливают ее возможных сообщников.

По данным правоохранителей, злоумышленница позвонила пожилой женщине на домашний телефон и представилась сотрудницей государственной организации. Она рассказала, что сейчас проводится некая денежная реформа, по которой всем необходимо заменить купюры старого образца на новые.

Через некоторое время домой к пенсионерке пришла подозреваемая, представившаяся соцработницей. Под предлогом проведения процедуры обмена банкнот она зашла в квартиру и отвлекла хозяйку заполнением бессмысленных бумаг. Пока пожилая москвичка расписывалась в листках на кухне, аферистка прошла в другую комнату и похитила 1,7 млн рублей, после чего выбежала на улицу.

Ранее сообщалось, что в Кронштадте аферисты обманули 67-летнюю пенсионерку и заставили работать на них — забирать деньги у пожилых людей.