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09:00, 20 сентября 2024Культура

Российская актриса сыграла в сериале «One Piece. Большой куш»

Российская актриса Лера Абова сыграла роль в сериале «One Piece. Большой куш»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская модель и актриса Лера Абова, известная по роли в фильме «Анна», появится во втором сезоне сериала «One Piece. Большой куш». Об этом сообщил стриминг-сервис Netflix во время ивента Geeked Week.

Студия презентовала слайд-шоу с актерским составом продолжения сериала, в котором упомянули двух новых актеров — Джо Манганьелло и Леру Абову. Кого именно сыграла девушка, не сообщается, однако фанаты полагают, что ей досталась роль персонажа по имени Мисс Воскресенье.

Ранее на странице актрисы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) появился пост с подписью «Просто еще одно безумное воскресенье». Подписчики Леры усмотрели в этом намек на роль в экранизации известной манги.

Ранее стало известно, что в сети появился первый трейлер ремейка культового сериала «Офис».

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      Андрей Шеньшаков
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