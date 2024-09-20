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10:00, 20 сентября 2024Силовые структуры

Российские следователи раскрыли дело о расправе над добровольцем из США

СК завершил расследование дела об убийстве ополченца Техаса из США

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Следователи завершили расследование и раскрыли уголовное дело о расправе над добровольцем из США Расселом Бентли, более известным под позывным Техас, в Донецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Как уточняет ведомство, к преступлению оказались причастны четверо российских военных — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, надругательстве над телами и подстрекательстве к укрывательству преступлений.

Сейчас военнослужащие знакомятся с материалами дела.

О расправе над ополченцем Техасом стало известно в конце апреля. По версии следствия, трое военных применили по отношению к нему пытки и физическое насилие, после которых он не выжил.

Позже Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль ВАЗ-2115 с телом потерпевшего с помощью тротиловой шашки. На следующий день военнослужащий Бажин по указанию первого совершил укрывательство и переместил останки Техаса с места преступления.

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      Олеся Мицкевич
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