Российские следователи раскрыли дело о расправе над добровольцем из США

СК завершил расследование дела об убийстве ополченца Техаса из США

Следователи завершили расследование и раскрыли уголовное дело о расправе над добровольцем из США Расселом Бентли, более известным под позывным Техас, в Донецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Как уточняет ведомство, к преступлению оказались причастны четверо российских военных — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, надругательстве над телами и подстрекательстве к укрывательству преступлений.

Сейчас военнослужащие знакомятся с материалами дела.

О расправе над ополченцем Техасом стало известно в конце апреля. По версии следствия, трое военных применили по отношению к нему пытки и физическое насилие, после которых он не выжил.

Позже Вансяцкий и Агальцев подорвали автомобиль ВАЗ-2115 с телом потерпевшего с помощью тротиловой шашки. На следующий день военнослужащий Бажин по указанию первого совершил укрывательство и переместил останки Техаса с места преступления.

