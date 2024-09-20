Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:30, 20 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные продвинулись на покровском направлении

«РВ»: российские военные продвинулись у Горняка на покровском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвинулись у нескольких населенных пунктов на покровском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

По данным источника, на покровском направлении продолжаются столкновения в районе Гродовки, Новогродовки, а также на западной окраине Михайловки, западнее Украинска, Севернее Горняка и в районе Желанного. Кроме того, южнее Карловки бойцы группы «Центр» продвинулись к Волчьей балке на глубину до 1,4 километра.

Авторы канала со ссылкой на украинские источники также сообщили о продвижении Вооруженных сил России у Цукурино, Горняка и Желанного Второго. Отмечается, что на этих участках для украинской армии сложилась очень тяжелая обстановка.

В четверг, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал крайне сложной ситуацию на красноармейском и кураховском направлениях. По его словам, на данных участках фронта ежедневно ведутся тяжелые бои.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Четырех российских военных осудят за расправу над ополченцем Техасом

      Врач рассказал про влияние стресса на жизнь в старости

      В России рассказали о подвергающейся гонениям семье Виктора Ана в Южной Корее

      Российские бойцы применили пушку-пулемет в зоне СВО

      Гуцул прервала визит в Россию из-за суда в Молдавии

      Чиновница завела 58 любовников среди подчиненных

      Мужчина нашел взрывчатку в российском селе и получил шесть лет колонии

      Названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

      В России произошла массовая авария на мосту

      В России оценили будущее литиевых батарей после взрывов в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше