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23:32, 19 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал два крайне сложных направления для ВСУ

Зеленский назвал сложной ситуацию на красноармейском и кураховском направлениях

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о крайне сложной для вооруженных сил страны ситуации на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь идет о красноармейском и кураховском направлениях, уточнил глава государства. По его словам, на данных участках фронта ежедневно ведутся тяжелые бои.

Ранее Зеленский назвал цель операции украинских военных в Курской области. Он объяснил, что нападение на регион было совершено ради перемещения российских войск.

Политик также заявил, что Вооруженным силам Украины якобы удалось достигнуть желаемых результатов. «В районе Харькова противник был остановлен», — утверждает он.

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      Марина Совина
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