Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с помощью радиоигры

МО: радиоигра помогла российским военным захватить опорный пункт ВСУ

Российским военным удалось захватить опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью радиоигры. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что бойцы передавали украинским солдатам ложную информацию по радиосвязи, в результате чего те попали под обстрел и были ликвидированы. После этого российские военнослужащие штурмом взяли опорный пункт ВСУ. «В ходе боя противник, потерявший значительную часть пехотинцев еще до штурма, не смог удержать позиции и отступил», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно о поражении российскими войсками главного центра связи Главного управления разведки (ГУР) ВСУ. Кроме того, военные сумели поразить объекты аэродромной инфраструктуры противника и скопление живой силы с боевой техникой в 142 районах.