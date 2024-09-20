Российский суд запретил судиться из-за водки «Хортица» на Кипре

РБК: Арбитраж РФ запретил судиться из-за бренда водки «Хортица» в суде на Кипре

Национализированные ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились запрета на продолжение судебного разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, выступающей правообладателем торговой марки водки «Хортица». Об этом со ссылкой на определение Арбитражного суда Московской области сообщает РБК.

Как напоминает издание, кипрская компания является частью алкогольного холдинга Global Spirits, основанного украинским бизнесменом Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). Сам он был заочно арестован в России в августе 2023 года по делу о финансировании терроризма. В мае 2024-го связанные с ним активы в РФ тоже арестовали, решение об их передаче государству было принято судом 5 июня. В июле его исполнили приставы.

Российские заводы, участвующие в процессе, производили, в частности, водку «Хортица», «Мороша» и «Первак». В Global Spirits отрицали владение активами в России, а в «Русском севере» подтверждали это, отмечая, что бренды из портфеля компании разливают по лицензии, указывают журналисты.

Иск GSH Trademarks Limited к предприятиям Окружной суд Никосии начал рассматривать еще в прошлом году. Теперь российский суд удовлетворил заявление о прекращении спора в иностранной юрисдикции.