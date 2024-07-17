В России национализировали производителя водки «Хортиця»

Связанные с Global Spirits и украинским олигархом компании передали в доход РФ

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits, украинским олигархом Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РБК.

Национализированы были компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть активов АО «Феодосийский завод коньяков и вин», принадлежащих иностранному юрлицу Brand Group Corporation Limited. «Родник и К» и «Русский Север» производили, в частности, водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

Основатель Global Spirits Евгений Черняк был заочно арестован в России в августе 2023 года по делу о финансировании терроризма. В мае 2024-го связанные с ним активы в РФ были арестованы, решение об их передаче государству было принято судом 5 июня.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе в собственность государства перешли практически все объекты, принадлежавшие украинским олигархам и государственным корпорациям Украины. «Процесс был небыстрый, но мы национализировали практически все на сегодняшний день в Запорожской области объекты убежавших олигархов или госкорпораций Украины или других недружественных нам стран», — отчитался он.