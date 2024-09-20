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13:12, 20 сентября 2024Экономика

«Русснефть» отчиталась о значительном сокращении добычи нефти

«Русснефть» снизила добычу нефти в I полугодии на 8,8 %

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Добыча нефти «Русснефтью», входящей в топ-10 по этому показателю в России, сократилась в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 8,8 процента. Об этом со ссылкой на отчет компании сообщает ТАСС.

Показатель в январе-июне оказался на уровне 2,99 миллиарда тонн. Столь значительное сокращение добычи нефти в «Русснефти» объяснили изменением производственной программы в 2024 году и меньшей входной добычей.

Добыча попутного нефтяного газа также сократилась — на 9,1 процента, до 849 миллионов кубометров. При этом газа компания добыла в указанный период на 8,3 процента больше (144 миллиона кубометров).

Согласно графику, представленному ОПЕК, в третьем квартале предусмотрено дополнительное сокращение Россией добычи нефти на 471 тысячу баррелей в сутки (б/с). В то же время в первом квартале РФ сокращала только поставки на мировые рынки (на 500 тысяч б/с), а во втором снижение распространилось как на экспорт, так и на добычу, составив в среднем те же 471 тысячи б/с. В июле добыча нефти в РФ сократилась сильнее, чем в июне, а целевые показатели ОПЕК+ оказались превышены на 67 тысяч баррелей в сутки. В прошлом месяце добычу уменьшили еще на 80 тысяч б/с, отмечали в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

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      Дмитрий Воронин
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