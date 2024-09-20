Сбившему девять человек в Благовещенске водителю вынесли приговор

В Благовещенске сбившего 9 человек водителя приговорили к 14 годам заключения

Благовещенский районный суд приговорил Евгения Бакарюкина, сбившего девять человек на пешеходном тротуаре, к 14 годам заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Его отправят отбывать наказание в исправительную колонию общего режима. Помимо этого, мужчине запретили садиться за руль в течение трех лет после освобождения. Его также обязали возместить моральный ущерб потерпевшим в размере 15 миллионов рублей.

Трагедия произошла 14 июня. На въезде в город Благовещенск Бакарюкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на тротуар и сбил находившихся там пешеходов. В крови автомобилиста было около двух промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Пятерых человек, в том числе троих детей, медики спасти не смогли.