Седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries арестовали

В Москве суд арестовал бойца Чичаева, фигуранта дела о перестрелке у Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств из Грозного Умара Чичаева, седьмого фигуранта дела о перестрелке около офиса компании Wildberries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чичаев будет под стражей месяц и 30 суток.

По данным ТАСС, спортсмен проходит службу в должности замкомандира подразделения ОМОН Чечни.

Ранее сообщалось, что следователи ходатайствовали о его аресте. По этому делу арестовали уже шестерых фигурантов.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.