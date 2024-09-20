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16:09, 20 сентября 2024Силовые структуры

Седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries арестовали

В Москве суд арестовал бойца Чичаева, фигуранта дела о перестрелке у Wildberries

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств из Грозного Умара Чичаева, седьмого фигуранта дела о перестрелке около офиса компании Wildberries. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Чичаев будет под стражей месяц и 30 суток.

По данным ТАСС, спортсмен проходит службу в должности замкомандира подразделения ОМОН Чечни.

Ранее сообщалось, что следователи ходатайствовали о его аресте. По этому делу арестовали уже шестерых фигурантов.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.

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