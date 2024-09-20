СК потребовал арестовать седьмого фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

СК потребовал арестовать 7-го фигуранта дела о перестрелке у офиса Wildberries

Следователи ходатайствовали об аресте седьмого фигуранта дела о перестрелке около офиса компании Wildberries в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы.

Басманный суд начал рассматривать этот вопрос. Речь идет об аресте бойца смешанных единоборств из Грозного Умара Чичаева.

19 сентября Басманный районный суд арестовал пятерых фигурантов по делу о перестрелке возле офиса Wildberries. Они будут под стражей до 18 ноября. Ранее суд арестовал первого фигуранта этого дела.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Сообщалось, что по делу были допрошены 27 человек.