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23:11, 19 сентября 2024Силовые структуры

Суд арестовал еще пятерых фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries

Басманный суд арестовал еще пятерых фигурантов по делу о стрельбе у Wildberries

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный районный суд арестовал еще пятерых фигурантов по делу о перестрелке возле офиса Wildberries. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

До этого сообщалось, что суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе возле офиса компании Wildberries. Уточняется, что Сайфулаев А.А., Коноплев И.С., Нурматов М.Х., Канаев Р.М., Ефремов А.В. и Мажиев М.Х. отправлены под стражу на 1 месяц 30 суток, до 18 ноября.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Сообщалось, что по делу были допрошены 27 человек.

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      Марина Совина
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