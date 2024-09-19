В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

Суд в Москве арестовал первого фигуранта дела о стрельбе возле офиса Wildberries

В Москве суд арестовал первого фигуранта дела о стрельбе возле офиса компании Wildberries. Об этом источник рассказал агентству РИА Новости.

«Арестовали на два месяца», - сообщил он.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Позже правоохранители задержали мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука.

Ранее сообщалось, что каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей. При этом задача устраивать погром перед ними не ставилась — им было сказано лишь «показать свою силу».