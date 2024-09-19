Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:08, 19 сентября 2024Силовые структуры

СК потребовал арестовать 27 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

ТАСС: суд требует ареста 27 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Следственный комитет (СК) России требует арестовать 27 человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries в центре Москвы. Об этом заявил участник процесса, передает ТАСС.

По словам источника агентства, 18 сентября были задержаны и допрошены 13 человек. В четверг, 19 сентября, задержаны и допрошены еще 14 участников конфликта. «Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил он.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о стрельбе возле офиса компании Wildberries.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Следователи предъявили бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны БакальчукВладиславу Бакальчуку — обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе призвали разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России. В Москве предупреждают о риске третьей мировой

      ЕС пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии»

      Замминистра обороны Тимур Иванов привык к СИЗО

      СК потребовал арестовать 27 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

      Названа целевая аудитория ипотеки под 20 процентов

      Алаудинов высказался о судьбе спецоперации

      Матвиенко рассказала анекдот про пейджер

      Суд в Венесуэле постановил задержать президента Аргентины

      США высказались о влиянии разрешения ударов по России на украинский конфликт

      В Москве арестовали первого фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше