СК потребовал арестовать 27 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

ТАСС: суд требует ареста 27 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Следственный комитет (СК) России требует арестовать 27 человек, задержанных после стрельбы у офиса компании Wildberries в центре Москвы. Об этом заявил участник процесса, передает ТАСС.

По словам источника агентства, 18 сентября были задержаны и допрошены 13 человек. В четверг, 19 сентября, задержаны и допрошены еще 14 участников конфликта. «Насколько я понимаю, СК намерен ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил он.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о стрельбе возле офиса компании Wildberries.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Следователи предъявили бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук — Владиславу Бакальчуку — обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы.