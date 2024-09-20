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12:20, 20 сентября 2024Ценности

Сестра Кейт Мосс вышла в свет в мини-платье после передозировки «Оземпика»

Модель Лотти Мосс вышла в свет в мини-платье после передозировки «Оземпика»

Фото: IMAGO / Eventpress Kochan / Globallookpress.com

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти вышла в свет в откровенном образе после передозировки «Оземпиком». Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

26-летняя манекенщица появилась на вечеринке, организованной бутиком White Fox. Для мероприятия знаменитость надела розовое платье длины мини, оформленное глубоким декольте и оборками на плечах и подоле. При этом она надела желтые открытые туфли и взяла с собой кожаную сумку в тон одежде.

Кроме того, девушка сделала легкий макияж с акцентом на естественную красоту, а также распустила волосы и выпрямила их.

Ранее сообщалось, что Лотти Мосс попала в больницу после передозировки препаратом для лечения диабета, который в последнее время используется знаменитостями для похудения. Тогда модель рассказала, что ввела в ногу большую дозу «Оземпика». По ее словам, тогда у нее случился припадок, вызванный сильным обезвоживанием.

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      Мария Винар
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