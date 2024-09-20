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08:50, 20 сентября 2024Мир

Шар с мусором из КНДР упал около здания правительства Южной Кореи

Шар с мусором из КНДР упал на территории правительства Южной Кореи

Фото: The Defense Ministry / Reuters

Воздушный шар с мусором из Северной Кореи попал в комплекс правительственных зданий в Сеуле. Об этом сообщает Рёнхап.

Подозрительный объект был обнаружен на парковке перед главным входом в комплекс. К шару был привязан пакет с бытовым мусором, в том числе зеленый кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

Территорию оцепили, позднее военные проверили содержимое шара на предмет опасных или загрязняющих веществ, после чего убрали мусор.

Вероятно, шар был запущен в среду, 18 сентября. КНДР периодически по воздуху отправляет в сторону южного соседа мусор в ответ на заброску Сеулом листовок и иных пропагандистских материалов.

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      Марина Совина
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