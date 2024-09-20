Силовики задержали 16 нелегальных мигрантов в ходе рейда на стройке

В Татарстане задержали 16 нелегальных мигрантов на стройке и в пекарне

В Татарстане в ходе рейда сотрудниками центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД на стройке ЖК и в пекарне были задержаны 16 нелегальных мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По предоставленной информации, силовиками задержаны мигранты в возрасте от 18 до 52 лет, которые нарушили режим пребывания на территории России. В отношении них составлены административные протоколы по статьям 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»), 18.10 («Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации») и 20.25 («Уклонение от исполнения административного наказания») КОАП РФ. Все доставлены в отделы полиции.

Продолжается поиск юридических лиц, причастных к привлечению в работах нелегальных мигрантов.

Ранее сообщалось, что после рейда в московском хостеле задержали более 400 мигрантов.