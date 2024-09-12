После рейда в московском хостеле задержали более 400 мигрантов

В Москве правоохранители задержали 439 мигрантов после рейда в хостеле

В Москве правоохранители задержали 439 мигрантов после рейда в хостеле на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Их доставили в отделения для проверки миграционного законодательства и причастности к иным преступлениям на территории Москвы и области. Для допроса туда привезли руководство и администрацию хостела. Обыски в помещении на Профсоюзной улице прошли в рамках расследования уголовного дела из-за организация экстремистского сообщества.

Ранее в Санкт-Петербурге провели задержание двоих граждан ближнего зарубежья и четверых россиян, которые подозреваются в создании группировки по организации незаконной миграции.