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12:29, 12 сентября 2024Силовые структуры

После рейда в московском хостеле задержали более 400 мигрантов

В Москве правоохранители задержали 439 мигрантов после рейда в хостеле

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве правоохранители задержали 439 мигрантов после рейда в хостеле на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Их доставили в отделения для проверки миграционного законодательства и причастности к иным преступлениям на территории Москвы и области. Для допроса туда привезли руководство и администрацию хостела. Обыски в помещении на Профсоюзной улице прошли в рамках расследования уголовного дела из-за организация экстремистского сообщества.

Ранее в Санкт-Петербурге провели задержание двоих граждан ближнего зарубежья и четверых россиян, которые подозреваются в создании группировки по организации незаконной миграции.

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