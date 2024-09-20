Следователи попросили о срочном обыске у мужа основательницы Wildberries

Следователь просит суд о безотлагательном обыске у Бакальчука

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя о проведении безотлагательного обыска дома у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы просят суд выдать санкцию на срочное следственное мероприятие. В ближайшее время просьбу следователя рассмотрит судья Юрий Рахматов.

19 сентября Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы. Ему вменяют часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), статью 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и статью 330 («Самоуправство») УК РФ. По ним предпринимателю грозит до 20 лет заключения.