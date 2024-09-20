Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 20 сентября 2024Силовые структуры

Следователи попросили о срочном обыске у мужа основательницы Wildberries

Следователь просит суд о безотлагательном обыске у Бакальчука
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следователя о проведении безотлагательного обыска дома у мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы просят суд выдать санкцию на срочное следственное мероприятие. В ближайшее время просьбу следователя рассмотрит судья Юрий Рахматов.

19 сентября Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы. Ему вменяют часть 2 статьи 105 («Убийство»), часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 («Покушение на убийство»), статью 317 («Покушение на сотрудника правоохранительных органов») и статью 330 («Самоуправство») УК РФ. По ним предпринимателю грозит до 20 лет заключения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел завершить конфликт с Россией в 2024 году. Единственным способом он назвал свою «формулу мира»

      Полковник высказался о будущем группировки ВСУ в Курской области

      Бывший глава МВД Украины рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России

      Дима Билан зарегистрировал собственный магазин

      Дело возбудили после конфликта на территории школы в Ростовской области

      Россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции

      Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

      В российском регионе второй раз за год зацвела сирень

      В ЦБ сменится глава отвечающего за предложения по ставке департамента

      Космонавт рассказал о «тихо стареющей» МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше