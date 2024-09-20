Следователи возбудили дело о мошенничестве при строительстве российской больницы

СК возбудил дело о мошенничестве при возведении больницы по нацпроекту

Следователи возбудили уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при строительстве больницы в Приангарье в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным ведомства, в декабре 2021 года между коммерческой фирмой и «Единым заказчиком в сфере строительства Иркутской области» был заключен государственный контракт на строительство больницы в селе Тангуй Братского района. Стоимость работ составляла более 560 миллионов рублей, однако в апреле и декабре 2023 года заказчик в нарушение требований законов о контрактной системе заключил дополнительные соглашения и неправомерно получил 200 миллионов рублей в качестве авансовых платежей.

Согласно плану, больница должна была быть возведена до июля 2024 года, однако ее строительство до сих пор не завершено.

Сейчас на контроле у прокуратуры находится рассмотрение двух уголовных дел — по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Последнее было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области по факту хищения в феврале 2024 года руководителем подрядной фирмы 67 миллионов рублей, полученных в качестве аванса на приобретение медицинского оборудования.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Свирска Иркутской области 61-летнего Владимира Орноева по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 1,5 миллиона рублей, выделенных на приобретение арт-объекта «Поющее дерево».