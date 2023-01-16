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10:59, 16 января 2023Силовые структуры

Мэра российского города задержали за хищение выделенных на арт-объект средств

Правоохранители задержали мэра Свирска за хищение 1,5 млн руб. на покупку «Поющего дерева»

Фото: Shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Свирск Иркутской области 61-летнего Владимира Орноева по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 1,5 миллиона рублей, выделенных на приобретение арт-объекта «Поющее дерево». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в октябре 2020 года мэрия заключила контракт на возведение арт-объекта «Поющее дерево» в парке «Свирская ривьера». Подрядчик должен был приобрести его и оплатить установку. Однако арт-объект полностью оплатили благотворители, а выделенные средства похищены, как полагает следствие, фигурантами дела.

Помимо мэра задержан начальник «Департамента единого заказчика» в Свирске Валерий Быков и руководители подрядной компании.

Правоохранительные органы провели обыски дома и в служебных кабинетах задержанных.

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Любовь Ширижик
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