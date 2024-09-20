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19:49, 20 сентября 2024Наука и техника

SpaceX в письме Конгрессу раскритиковала американского регулятора

Компания SpaceX в письме Конгрессу США раскритиковала американского регулятора

Фото: Steve Jurvetson / Wikipedia

Компания SpaceX в письме Конгрессу США раскритиковала Федеральное управление гражданской авиации, сообщает издание SpaceNews.

Свое письмо, направленное руководству Комитета по науке Палаты представителей и Комитета по торговле Сената, которые осуществляют надзор за подразделением коммерческих космических перевозок Федерального управления гражданской авиации, компания опубликовала 19 сентября. В четырехстраничном послании SpaceX назвала обновления лицензии, в одобрении которых регулятор отказал, незначительными и не имеющими никакого отношения к общественной безопасности.

В письме, подписанном вице-президентом SpaceX Дэвидом Харрисом, высказывается предположение, что регулятор ввел штрафы по политическим причинам.

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Ранее издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США объявило о намерении оштрафовать компанию SpaceX на общую сумму более 633 тысяч долларов за два нарушения лицензий на запуски, которые были в июне и июле 2023 года.

В ходе запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором случае компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случаях SpaceX проигнорировала решения регулятора.

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      Иван Потапов
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