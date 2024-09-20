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03:52, 20 сентября 2024Мир

Спецслужба США заинтересовалась удаленным постом Маска о покушении на Байдена

Секретная служба США изучает пост Маска об отсутствии покушений на Байдена
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Mike Segar / Reuters

Секретная служба США заинтересовалась удаленной публикацией американского предпринимателя Илона Маска в соцсети Х, в которой он удивился отсутствию попыток покушения на действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом сообщает Bloomberg.

Как утверждает агентство, спецслужба намерена выяснить, представляет ли объект расследования угрозу для охраняемых лиц. В статье отмечается, что угрозы президенту или вице-президенту США являются уголовным преступлением. Подробности расследования не приводятся.

Вскоре после второго покушения на экс-президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пользователь аккаунта DogeDesigner задал вопрос: «Почему они хотят убить Дональда Трампа?». В ответ Маск поинтересовался, почему «не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». В последствии бизнесмен удалил пост из-за критики.

Ранее администрация президента США Джо Байдена обвинила Илона Маска в безответственности. «Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — подчеркнул заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

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      Марина Совина
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