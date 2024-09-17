В Белом доме раскритиковали порассуждавшего о покушении на Байдена Маска

В Белом доме раскритиковали пост Маска, где он рассуждал о покушении на Байдена

Администрация президента США Джо Байдена обвинила американского бизнесмена Илона Маска в безответственности после публикации, в которой предприниматель удивился отсутствию покушений на Байдена и вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщает портал Axios.

«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем. Данная риторика является безответственной», — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

Покушение на Трампа было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич. Политик не пострадал, злоумышленник был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Позднее стало известно, что стрелявший уже два раза привлекался к уголовной ответственности.