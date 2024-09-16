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04:40, 16 сентября 2024Мир

Илон Маск удивился отсутствию покушения на демократов

Бизнесмен Илон Маск удивился, почему никто не совершил покушение на демократов

Фото: Jeffrey Mayer / Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя очередное предполагаемое покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, задался вопросом, почему никто не пытается напасть на демократов.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу (президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис — прим. «Ленты.ру»)», — удивился Маск.

Он добавил, что, несмотря на отсутствие попыток покушения на Джо Байдена, действующий президент США в любом случае превратился в «ходячий труп».

Однако пользователи X раскритиковали заявление Маска, призвав переосмыслить свои заявления. Пользователи заметили, что никто не должен пытаться совершить нападение в отношении кого-либо.

Стрельба произошла у гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп. Источники New York Post, утверждают, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по Трампу. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу заявил, что в кустах около клуба был обнаружен автомат AK-47 с оптическим прицелом. Там же нашли два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

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      Марина Совина
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