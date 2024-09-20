Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 20 сентября 2024Россия

Срочники в Курской области провели больше месяца в окружении ВСУ

Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Четверо срочников провели больше месяца в окружении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем эфире телеканал «Россия 1».

Военнослужащие скрылись с оружием в лесу около села Дарьино. Там они провели в окружении войск противника 39 дней. Им удавалось собирать информацию об украинских солдатах и передавать ее морпехам 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Материалы по теме:
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

Срочники смогли выбраться из окружения после того, как Вооруженные силы России освободили Дарьино.

В августе Россия провела обмен военнопленными с Украиной. Как сообщило Минобороны России, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из рядов ВСУ. До прибытия в Москву все российские военные находились на территории Белоруссии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел поставить точку в конфликте с Россией

      ФСБ и МВД задержали 12 россиян за продажу данных о передвижении поездов по стране

      Украина увеличит военный бюджет на 65 процентов

      Раскрыто происхождение белых медведей

      Президент Палестины поедет на саммит БРИКС в России

      Посол Ирана назвал использовавшие пейджеры учреждения Ливана

      Врач раскрыла неожиданную способность кишечника влиять на мозг

      Дональд Трамп целую минуту пытался купить гамбургеры на криптовалюту и не смог

      Участника вооруженного нападения на офис Wildberries арестовали на 15 суток

      Срочники в Курской области провели больше месяца в окружении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше