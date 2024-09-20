Срочники в Курской области провели больше месяца в окружении ВСУ

Четверо срочников провели больше месяца в окружении ВСУ в Курской области

Четверо срочников провели больше месяца в окружении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил в своем эфире телеканал «Россия 1».

Военнослужащие скрылись с оружием в лесу около села Дарьино. Там они провели в окружении войск противника 39 дней. Им удавалось собирать информацию об украинских солдатах и передавать ее морпехам 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Срочники смогли выбраться из окружения после того, как Вооруженные силы России освободили Дарьино.

В августе Россия провела обмен военнопленными с Украиной. Как сообщило Минобороны России, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из рядов ВСУ. До прибытия в Москву все российские военные находились на территории Белоруссии.