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03:30, 20 сентября 2024Из жизни

Сросшихся головами сиамских близнецов разделили в ходе 14-часовой операции

В Турции успешно разделили сиамских близнецов, сросшихся головами

Фото: Freepik

В Турции успешно разделили годовалых сестер из Пакистана, у которых от рождения были сросшиеся головы. Об этом сообщает Sky News.

Девочек оперировала группа британских медиков под руководством хирурга Нур уль Овасе Джилани. Во время хирургических вмешательств они использовали смешанную реальность, а перед этим тренировались на 3D-моделях. Джилани отметил, что разработанная технология позволяет проводить рутинные операции безопаснее и эффективнее.

За три месяца медики провели две операции. В ходе последнего этапа, длившегося 14 часов, Джилани с другими врачами окончательно разъединил кровеносные сосуды и мозговую ткань сиамских близнецов.

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«[Сестры] прекрасно восстанавливаются. Через несколько недель они смогут вернуться в Пакистан», — отметил Джилани.

Ранее сообщалось, что в Индии родились редкие сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Они смогли прожить только пять часов.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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