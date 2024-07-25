Родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками

В Индии родился младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками

В Индии родились редкие сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Об этом пишет Daily Mail.

Необычный ребенок появился на свет в деревенской больнице, куда беременную Раму Деви срочно доставили после начала схваток. Родившийся младенец шокировал врачей: из его груди росли дополнительные пары конечностей, оставшиеся от его несформировавшегося близнеца. Он смог прожить только пять часов.

Аномалия стала неожиданностью для родителей, поскольку во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику: семья живет в сельской местности и не имеет доступа к качественной медицине. Отмечается, что роды Деви прошли без осложнений, причины аномалии новорожденного неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Танзании родился младенец со сросшимися из-за синдрома русалки ногами. Врачи предположили, что причиной аномалии стал род деятельности матери: она регулярно работает с удобрениями, содержащими токсичные вещества.

