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11:42, 25 июля 2024Из жизни

Родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками

В Индии родился младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В Индии родились редкие сиамские близнецы, выглядящие как один ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками. Об этом пишет Daily Mail.

Необычный ребенок появился на свет в деревенской больнице, куда беременную Раму Деви срочно доставили после начала схваток. Родившийся младенец шокировал врачей: из его груди росли дополнительные пары конечностей, оставшиеся от его несформировавшегося близнеца. Он смог прожить только пять часов.

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Аномалия стала неожиданностью для родителей, поскольку во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику: семья живет в сельской местности и не имеет доступа к качественной медицине. Отмечается, что роды Деви прошли без осложнений, причины аномалии новорожденного неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Танзании родился младенец со сросшимися из-за синдрома русалки ногами. Врачи предположили, что причиной аномалии стал род деятельности матери: она регулярно работает с удобрениями, содержащими токсичные вещества.

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      Юлия Юткина
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