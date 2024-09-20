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00:56, 20 сентября 2024Мир

США выразили готовность ужесточить санкции против российской нефти

Белый дом заявил о готовности ужесточить санкции против нефти из России

Фото: Stoyan Vassev / Press service of Gazprom Neft / Reuters

Соединенные Штаты готовы еще сильнее ужесточить санкционный режим против поставок Россией нефти на мировой рынок и ее транспортировки. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает РИА Новости

По его словам, Белый дом приближается к точке, в которой «можно будет говорить о гораздо более жестком режиме». Он уточнил, что речь идет как об ограничениях в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти. По словам Сингха, Вашингтон видит необходимость усилить работу как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении России.

Ранее стало известно, что санкции США в отношении судов, перевозящих российскую нефть в обход установленного западными странами потолка цен, не позволили сократить теневой флот Москвы. Напротив, по данным института KSE, в первой половине года число таких танкеров выросло.

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      Марина Совина
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