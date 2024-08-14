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14:18, 14 августа 2024Экономика

Стало известно об увеличении теневого флота России

KSE: танкерный теневой флот России вырос за счет новых судов на фоне санкций США
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jorge Silva / Reuters

Санкции США в отношении судов, перевозящих российскую нефть в обход установленного западными странами потолка цен, не позволили сократить теневой флот Москвы. Напротив, в первой половине года число таких танкеров выросло. Об этом со ссылкой на данные Института KSE пишет Bloomberg.

В общей сложности ограничительные меры коснулись 49 судов, однако в перевозках оказались задействованы 74 новых танкера. Этим обстоятельством объясняется снижение скидок на российскую нефть и сохранение доходов России.

По оценке агентства, Москва с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, смогла собрать огромный флот судов, которые позволяют поставлять сырье основным покупателям, в первую очередь Китаю и Индии. Пока меры, предпринимаемые США и их союзниками по контролю за этим флотом выглядят недостаточными. В случае с нефтепродуктами наблюдается та же картина — количество новых судов для перевозок превосходит число тех, что попали под санкции, и увеличивается.

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Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что в июле среднесуточные объемы вывоза нефти и нефтепродуктов из России упали на 280 тысяч баррелей в сравнении с июньским значением, до 7,4 миллиона баррелей. Этот показатель стал минимальным с августа прошлого года. Сократились и среднесуточные объемы добычи нефти.

До этого Великобритания начала новые способы противодействия теневому флоту России. В Лондоне хотят взять на вооружение экологические аргументы. Поскольку у теневого флота, как правило, нет имеющего вес на рынке страховщика, а сами суда нередко старые и неизвестно когда обслуживаемые. Из-за этого они могут стать законной целью ограничений, что вынудит поставщиков вернуться к лидерам рыка, а те смогут проконтролировать уровень цен поставок.

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      Платон Щукин
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