Стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области Украины

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении инфраструктуры в регионе

В Днепропетровской области Украины была повреждена инфраструктура. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Громко было в Никополе, Красногригорьевской, Покровской, Мировской, Марганецкой общинах (...) Уничтожена хозяйственная постройка, еще несколько – повреждены. Изуродованы и инфраструктура, АЗС», — написал Лысак.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило, что критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине.

