В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

ВСУ: критическая инфраструктура повреждена после взрывов в Хмелевке под Сумами

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине. Об этом сообщило в пятницу оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О каких объектах критической инфраструктуры идет речь, не уточняется. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области этой ночью объявлялась воздушная тревога.

Ранее два взрыва прогремело в Сумах днем 19 сентября. Удары были нанесены по объектам на территории города, власти никак не прокомментировали произошедшее.