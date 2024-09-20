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11:25, 20 сентября 2024Бывший СССР

В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

ВСУ: критическая инфраструктура повреждена после взрывов в Хмелевке под Сумами

Фото: Leo Correa / AP

Критическая инфраструктура повреждена после взрывов в селе Хмелевка Сумской области на Украине. Об этом сообщило в пятницу оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

О каких объектах критической инфраструктуры идет речь, не уточняется. По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области этой ночью объявлялась воздушная тревога.

Ранее два взрыва прогремело в Сумах днем 19 сентября. Удары были нанесены по объектам на территории города, власти никак не прокомментировали произошедшее.

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      Илья Таксюр
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