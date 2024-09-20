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10:26, 20 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных в ДНР

«РВ»: ВС России продвинулись в Торецке и у Часова Яра в ДНР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвинулись у Часова Яра и в Торецке на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось занять оставшуюся часть Микрорайона №1 в Торецке. Кроме того, бойцы Российской армии продолжают штурмовать позиции украинских военных на юге и на западе города.

Авторы канала также сообщили, что российским военным удалось продвинуться на юге от Часова Яра. По их данным, солдаты ВС России смогли занять территории вдоль лесополосы южнее Ивановского на глубину 1,45 километра.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись у нескольких населенных пунктов на покровском направлении. В частности, южнее Карловки бойцы группы «Центр» продвинулись на глубину до 1,4 километра к Волчьей балке.

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      Александр Курбатов
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