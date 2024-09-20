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14:38, 20 сентября 2024Мир

Стало известно о возможном получении Украиной списанных австралийских танков

Sydney Morning Herald: ВСУ могут получить списанные австралийские танки Abrams

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить списанные австралийские танки Abrams. На данный момент правительство Австралии обсуждает данный вопрос с администрацией президента США Джо Байдена, сообщает Sydney Morning Herald.

«Украинские солдаты вскоре могут использовать списанные австралийские боевые танки... поскольку правительство [премьер-министра Энтони] Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя», — говорится в материале.

Источники газеты из австралийского правительства сообщили, что министр обороны Ричард Марлз изучал возможность передачи Киеву танков таким образом, чтобы это не противоречило правилам экспорта техники производства США.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил австралийскую коллегу Пенни Вонг за поставку бронеавтомобилей Bushmasters и выразил надежду на расширение сотрудничества «по этим и другим бронированным машинам».

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      Виктория Кондратьева
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