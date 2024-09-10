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13:48, 10 сентября 2024Бывший СССР

Украина попросила бронетехнику у Австралии

Глава МИД Украины Сибига попросил бронетехнику у Австралии

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига попросил бронетехнику у Австралии. Сообщение опубликовано на странице министра в соцсети X.

Сибига выступил с просьбой в ходе телефонного разговора с австралийской коллегой Пенни Вонг. Дипломат поблагодарил Австралию за поставку бронеавтомобилей Bushmasters и добавил, что данная техника показала эффективность в бою.

«Мы намерены расширить наше сотрудничество по этим и другим бронированным машинам», — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал о новых военных поставках на Украину. В частности, Берлин поставит Киеву 12 самоходных гаубиц образца 2000 года за 150 миллионов евро.

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      Алевтина Запольская
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