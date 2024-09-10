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12:50, 10 сентября 2024Мир

В Минобороны Германии рассказали о новых военных поставках на Украину

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Берлин поставит Киеву 12 артиллерийских орудий

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Германия поставит Украине 12 самоходных гаубиц образца 2000 года за 150 миллионов евро. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Рамштайне, передает Tagesspiegel.

«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть — в следующем году», — рассказал министр.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Украине еще семнадцать зенитных ракетных комплексов IRIS-T, четыре из которых планируется поставить уже в 2024 году. Шольц также уточнил, что по две системы каждого типа IRIS-T будут поставлены Киеву в 2024 году, а остальная часть будет передаваться Украине в течение 2025 года.

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      Виктория Кондратьева
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