В Минобороны Германии рассказали о новых военных поставках на Украину

Глава Минобороны ФРГ Писториус: Берлин поставит Киеву 12 артиллерийских орудий

Германия поставит Украине 12 самоходных гаубиц образца 2000 года за 150 миллионов евро. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США в Рамштайне, передает Tagesspiegel.

«Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть — в следующем году», — рассказал министр.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Украине еще семнадцать зенитных ракетных комплексов IRIS-T, четыре из которых планируется поставить уже в 2024 году. Шольц также уточнил, что по две системы каждого типа IRIS-T будут поставлены Киеву в 2024 году, а остальная часть будет передаваться Украине в течение 2025 года.