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17:39, 4 сентября 2024Мир

Шольц пообещал поставить Украине еще семнадцать ЗРК IRIS-T

Шольц: Германия планирует передать Украине еще семнадцать ЗРК IRIS-T

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Украине еще семнадцать зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T, четыре из которых планируется поставить уже в 2024 году. Об этом сообщает N-tv.

«Шольц пообещал поставить Киеву дополнительные ЗРК IRIS-T. Для Украины уже заказаны восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS», — передает телеканал.

Шольц также уточнил, что по две системы каждого типа IRIS-T будут поставлены Киеву уже в 2024 году, а остальная часть будет передаваться Украине в течение 2025 года.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ФРГ планирует передать Украине шесть ЗРК IRIS-T. Отмечается, что еще шесть комплексов Берлин намерен приобрести для своих Военно-воздушных сил.

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      Дарья Устьянцева
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