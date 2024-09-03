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15:02, 3 сентября 2024Мир

Германия решила передать Украине еще шесть зенитно-ракетных комплексов IRIS-T

Reuters: Германия планирует передать Украине еще шесть ЗРК IRIS-T

Фото: Heiko Becker / Reuters

Германия планирует передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Отмечается, что еще шесть комплексов Берлин намерен приобрести для своих Военно-воздушных сил (ВВС).

Ранее в посольстве Германии уточнили позицию Берлина по использованию западного оружия для ударов вглубь территории России, заявив, что поставляемое Украине немецкое оружие переходит в полную собственность Киева в момент передачи, ограничений на его применение по целям на территории России нет.

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      Семен Александров
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