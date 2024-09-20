Стало известно об ударе ВС России по боевикам «Азова» в Харькове

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по боевикам «Азова» в Харькове

Российские военные нанесли удар по боевикам украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости

Он уточнил, что атака была совершена ранним утром в четверг, 19 сентября. Вооруженные силы РФ ударили по школе, в которой расположились азовцы. Кроме того, на ее территории могли находиться иностранные наемники, однако эта информация пока не подтверждена официально, добавил собеседник агентства.

Помимо этого, атаке также подверглось депо, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и техникой для ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по месту размещения техники и расположению военнослужащих ВСУ в Первомайском районе Николаевской области.