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07:34, 20 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России по боевикам «Азова» в Харькове

РИА Новости: ВС РФ нанесли удар по боевикам «Азова» в Харькове

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по боевикам украинского нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости

Он уточнил, что атака была совершена ранним утром в четверг, 19 сентября. Вооруженные силы РФ ударили по школе, в которой расположились азовцы. Кроме того, на ее территории могли находиться иностранные наемники, однако эта информация пока не подтверждена официально, добавил собеседник агентства.

Помимо этого, атаке также подверглось депо, где стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и техникой для ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по месту размещения техники и расположению военнослужащих ВСУ в Первомайском районе Николаевской области.

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      Марина Совина
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