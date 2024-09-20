Стая косаток вплотную приблизилась к россиянам в Японском море и попала на видео

Стая косаток вплотную приблизилась к россиянам и попала на видео. Соответствующие кадры приводит Telegram-канал Amur Mash.

Косатки окружили судно в Японском море, недалеко от села Рудная Пристань. Как уточнили авторы поста, китообразные были настроены дружелюбно и продемонстрировали на камеру несколько трюков. Так, на размещенных кадрах видно, что млекопитающие несколько раз проплыли под лодкой с добычей в пасти и вынырнули на поверхность.

Ранее россиянам рассказали о лучших местах в стране для наблюдения за китами. Так, на первом месте рейтинга оказались Командорские острова на Камчатке, где водятся серые и горбатые киты, а также косатки. После Камчатки в списке расположились Шантарские острова, которые находятся на Дальнем Востоке и где с июня по сентябрь можно увидеть финвалов, японских гладких, горбатых, серых и других китов.