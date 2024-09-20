Врач назвала лучшую замену алкоголю при стрессе

Врач Карпова назвала лучшей заменой алкоголю при стрессе поход к психотерапевту

Лучшей заменой спиртному в сложной ситуации станет поход к психотерапевту, который поможет выговориться и разрешить сложную ситуацию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказала врач психиатр-нарколог «Клиники доктора Калюжной» Татьяна Карпова.

Многие люди уверены, что алкоголь действительно может помочь вылечить стресс, однако на самом деле, все происходит с точностью до наоборот, сообщила специалист. Сначала спиртное действительно ненадолго приподнимает настроение, поскольку мозг под его воздействием вырабатывает «гормоны радости и счастья», но после этого происходит стремительное падение. То же самое происходит и с тревогой, которая сопутствует стрессу. Когда алкоголь перестает действовать, она усиливается.

В результате получается замкнутый круг: человек начинает повышать настроение и снимать стресс, выпивая алкоголь все чаще и больше Татьяна Карпова психиатр-нарколог

Нарколог предупредила, что употребление алкоголя в стрессовых ситуациях может привести к полноценной зависимости. «И здесь алкоголь станет полноценным депрессантом, способным довести человека до суицида. Также алкоголь становится катализатором ухудшения отношений с близкими людьми зависимого человека. Он провоцирует ссоры, скандалы и способен уничтожить хорошие отношения», — заключила она.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин перечислил шесть главных критериев алкогольной зависимости.

