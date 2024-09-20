Стюардесса дала неочевидный совет по безопасности во время путешествий

Стюардесса American Airlines дала неочевидный совет по безопасности во время путешествий — ее рекомендация касается бирок на чемоданах. Своим мнением девушка поделилась в соцсетях, на что обратило внимание издание Fox News.

По словам Элли Кейс, во время поездок следует переворачивать вкладыш внутри бирки с личными данными владельца, чтобы посторонние не могли случайно его увидеть. При этом при потере багажа нашедшие его люди смогут перевернуть вкладыш и узнать имя и адрес владельца.

«Даже не смогу назвать точно число людей, которых я вижу ежедневно с выставленной напоказ личной информацией на бирках», — заключила Кейс.

Ранее работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала способы обезопасить себя в номере отеля. По словам бортпроводницы, в первую очередь нужно закрыть дверь на все замки, а глазок залепить пластырем, чтобы снаружи не было видно света.