Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС россиянином

Трамп обнялся с освобожденным из плена ХАМАС гражданином России Козловым

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе саммита Израильско-американского совета (IAC) в Вашингтоне обнялся с освобожденным из плена ХАМАС гражданином России Андреем Козловым. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

«Андрей был спасен израильскими вооруженными силами после восьми месяцев ужасающего нахождения в заложниках. У него больше храбрости, чем у меня», — сказал политик, добавив, что тот «хорошо выглядит».

Он пригласил россиянина на сцену, после чего обнялся с ним и пожал ему руку. «Я немного смущаюсь. Большое спасибо за эту заботу, и я в самом деле бесконечно это ценю», — сказал Козлов.

Ранее вдова находившегося в плену палестинского радикального движения ХАМАС россиянина Алексанра Лобанова Михаль отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политик посетил семью 3 сентября, однако супруга отказалась к нему выйти.