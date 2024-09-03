Вдова находившегося в плену ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Kan: вдова находившегося в плену россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Вдова находившегося в плену палестинского радикального движения ХАМАС россиянина Алексанра Лобанова Михаль отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал Kan.

По данным издания, политик посетил семью 3 сентября, однако супруга лишенного жизни заложника отказалась к нему выйти. Нетаньяху провел встречу с его родителями Оксаной и Григорием.

Тела Александра Лобанова и ряда других заложников были обнаружены Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 августа. На следующий день 1 сентября газета The Jerusalem Post сообщила, что Нетаньяху позвонил родителям Лобанова и попросил прощения за то, что «не смог вернуть Сашу домой живым».