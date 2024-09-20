Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах

Трамп: если проиграю, то евреи будут иметь непосредственное отношение к этому

Если кандидат в президенты США от Республиканкой партии и бывший глава государства проиграет выборы, то евреи будут иметь к этому непосредственное отношение. Об это заявил сам экс-глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает The New York Times (NYT).

Выступая на предвыборном мероприятии, осуждающем антисемитизм в США, Трамп снова обрушился с критикой на евреев, голосующих за демократов, подчеркнув, что партия «наложила на них проклятие или власть».

Он также обвинил «голосующих за врага» евреев в возможном уничтожении Израиля, которое произойдет в случае его поражения. По его словам, он должен получить на выборах 100 процентов голосов евреев из-за своей политики в отношении Израиля.

Ранее бывший американский лидер предрек уничтожение Израиля в случае победы его соперницы Камалы Харрис на выборах. Он подчеркнул, это государство перестанет существовать в течение двух лет при сценарии победы нынешнего вице-президента. Трамп в случае избрания пообещал завершить конфликты как на Ближнем Востоке, так и на Украине.