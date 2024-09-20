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14:35, 20 сентября 2024Экономика

Цены на новые машины в России выросли

«Автостат»: средневзвешенные цены на новые машины в РФ превысили 3 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам августа 2024 года средневзвешенные цены на новые автомобили в России превысили отметку в три миллиона рублей, подобного уровня не фиксировалось на первичном рынке с апреля. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Средневзвешенная стоимость нового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, пояснили аналитики. За последний летний месяц показатель достиг отметки в 3,03 миллиона рублей.

Эксперты напомнили, что впервые на российском авторынке средневзвешенные цены на новые машины превысили отметку в три миллиона рублей в июле 2023 года. Тогда показатель составил 3,002 миллиона. После этого средневзвешенные цены стабильно держались выше данной отметки в течение десяти месяцев — вплоть до апреля 2024-го включительно.

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В марте показатель поднялся до максимума в 3,391 миллиона рублей. Однако уже во втором весеннем месяце средневзвешенные цены опустились на 7 процентов относительно марта, а в мае — снизились еще на 8,5 процента в сравнении с апрелем, до 2,878 миллиона. Примерно на том же уровне показатель находился в июне и июле, резюмировали эксперты.

Августовский прирост аналитики связали с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они отнесли изменение структуры реализации новых легковушек. Так, в последний летний месяц подросла рыночная доля у премиальных автомобилей. Кроме того, за этот период заметно увеличились продажи китайских машин перед скорым повышением утильсбора в стране.

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      Анатолий Акулов
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