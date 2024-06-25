Цены на новые авто в России опустились ниже трех миллионов рублей

«Автостат»: новые легковые авто в России подешевели до 2,8 миллиона рублей

Майская средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России дошла до 2,878 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат».

В июле 2023 года такие легковушки стоили на уровне 3,002 миллиона рублей и с тех пор не дешевели ниже трехмиллионной отметки. В марте был достигнут максимум — 3,391 миллиона рублей. Однако в апреле 2024 года цена опустилась на 7 процентов относительно марта, а в мае — на 8,5 процента относительно апреля.

Такую динамику объясняют тем, что на рынке появилось больше бюджетных и «среднеценовых» автомобилей. Доля Lada выросла с 30,8 процента в апреле до 31,5 процента в мае. Похожая ситуация с марками Chery, Haval, Changan, OMODA, Belgee и Solaris. Их суммарная доля за месяц увеличилась на четыре процентных пункта.

А вот доля дорогих и очень дорогих марок, напротив, снизилась. Это касается EXEED, TANK, Lixiang, Voyah, Zeekr, а также марок, которые попадают в РФ только по параллельному импорту, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen. За месяц их доля сжалась примерно в 1,5 раза.

Эксперты холдинга «Ромир» полагают, что в 2024 году продажи легковых автомобилей в России увеличатся на треть, до 1,4 миллиона единиц. Потом, вплоть до 2028 года, темпы роста начнут снижаться. До 80 процентов автовладельцев считают, что сейчас неподходящее время для приобретения машины, и не собираются покупать ее в ближайшие шесть месяцев.

В мае 2024 года в РФ продали больше 127 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 76 процентов больше, чем в апреле 2023 года.